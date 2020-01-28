Неприйнятно й образливо: у Кремлі відреагували на слова Зеленського про те, що причиною початку Другої світової і Голокосту стала"змова тоталітарних режимів"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Питання про заяву Зеленського було порушено під час спілкування прессекретаря з журналістами у вівторок. Пєсков нагадав, що український лідер під час свого візиту до Польщі заявив, що до початку Другої світової війни призвела змова тоталітарних режимів, і вона також дала змогу запустити "смертоносний маховик Голокосту".

"Ми категорично не згодні з цією заявою. В цій заяві президент України солідаризується з украй помилковою, на наше переконання, точкою зору польського керівництва та солідаризується з точкою зору, яка є образливою для десятків мільйонів росіян і громадян країн СНД, чиї батьки, діди, родичі віддали свої життя за звільнення Європи, зокрема й Польщі, від фашизму", - сказав Пєсков.

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"Тому ми не приймаємо цієї заяви, вважаємо її помилковою і образливою з точки зору пам'яті наших дідів", - наголосив іще раз Пєсков.

Нагадаємо, 27 січня Зеленський на спільній із президентом Польщі Анджеєм Дудою пресконференції в Освенцімі заявив, що "Польща і польський народ першими відчули на собі наслідки злочинної змови тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни і дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту" .