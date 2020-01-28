Кількість цивільних жертв на Донбасі в 2019 році була найменшою з початку війни, - Сайдік

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на конференції "ОБСЄ в Україні в 2019 році" в Києві у вівторок.

"Минулий рік був найкращим, якщо говорити про статистику жертв серед цивільного населення. Набагато менше було зафіксовано загиблих і поранених мирних жителів. З 2016 у нас було 88 загиблих і 354 поранених в рамках конфлікту. В 2019 - тільки 19 загиблих і 128 поранених. У 2016 серед загиблих було шестеро дітей, а минулого року взагалі жодна дитина не загинула", - сказав він.

"Тому ви бачите позитивні зрушення в цій ситуації. І це все завдяки нашій роботі, спрямованій на припинення вогню, зменшення випадків стрілянини", - додав Сайдік.

Ексспецпредставник голови ОБСЄ в Україні підкреслив, що під час його роботи в Мінську у фокусі була відповідальність за безпеку, захист цивільного населення. Крім того, сказав він, особлива увага приділялася "протимінній діяльності".

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"Міни - причина номер один, напевно, з якої гинуть діти в цьому конфлікті. Тому розмінування і протимінна діяльність, підвищення рівня обізнаності про небезпеку мін - це дуже важлива робота", - пояснив він.

Крім того, Сайдік висловив надію на те, що в лютому 2020 року буде досягнуто домовленості в рамках ТКГ в Мінську про три додаткові ділянки розведення сил і засобів.