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28.01.20 14:01

Гончарук разом з міністрами прилетів до Брюсселя на Раду асоціації Україна-ЄС

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук разом з українськими міністрами прилетів до Брюсселя на Раду асоціації Україна-Європейський Союз.

Гончарук разом з міністрами прилетів до Брюсселя на Раду асоціації Україна-ЄС

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Брюсселі. Разом з колегами-міністрами прилетіли на Раду асоціації Україна-ЄС під моїм головуванням. Протягом дня нас чекає багато важливих заходів і двосторонніх зустрічей", - зазначив Гончарук.

Він додав, що зокрема відбудеться обговорення поглиблення секторального співробітництва України з ЄС, залучення до розробки Європейської зеленої угоди та актуалізації зони вільної торгівлі.

Також читайте: Під головуванням Гончарука сьогодні в Брюсселі відбудеться засідання Ради асоціації Україна-ЄС

Як раніше повідомлялося, в Брюсселі під головуванням Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука у вівторок відбудеться Шосте засідання Ради асоціації Україна-Європейський Союз.

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