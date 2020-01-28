Гончарук разом з міністрами прилетів до Брюсселя на Раду асоціації Україна-ЄС

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Брюсселі. Разом з колегами-міністрами прилетіли на Раду асоціації Україна-ЄС під моїм головуванням. Протягом дня нас чекає багато важливих заходів і двосторонніх зустрічей", - зазначив Гончарук.

Він додав, що зокрема відбудеться обговорення поглиблення секторального співробітництва України з ЄС, залучення до розробки Європейської зеленої угоди та актуалізації зони вільної торгівлі.

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Як раніше повідомлялося, в Брюсселі під головуванням Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука у вівторок відбудеться Шосте засідання Ради асоціації Україна-Європейський Союз.