У Києві не зафіксовано жодного випадку зараження китайським коронавірусом, - КМДА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації (КМДА) Микола Поворозник.
"Щодо китайського коронавірусу - в Києві не зафіксовано жодного випадку зараження", - сказав він на брифінгу в Києві у вівторок.
Поворозник додав, що зараз система охорони здоров'я Києва повністю готова до надання медичної допомоги в разі виявлення цього типу вірусу.
"Місто повністю готове і технічно, і технологічно надавати меддопомогу. Хотів би звернутися до киян з проханням не займатися самолікуванням і за найменших симптомів захворювання звертатися до сімейного лікаря", - сказав він.
Поворозник підкреслив, що сьогодні місто повністю забезпечене тестами для виявлення різних типів штамів вірусу грипу, при цьому місто забезпечить свої медустанови тестами для виявлення китайського коронавірусу "щойно вони з'являться в Україні".