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28.01.20 14:24

У Києві не зафіксовано жодного випадку зараження китайським коронавірусом, - КМДА

У Києві не було виявлено жодного випадку захворювання китайським коронавірусом.

У Києві не зафіксовано жодного випадку зараження китайським коронавірусом, - КМДА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації (КМДА) Микола Поворозник.

"Щодо китайського коронавірусу - в Києві не зафіксовано жодного випадку зараження", - сказав він на брифінгу в Києві у вівторок.

Поворозник додав, що зараз система охорони здоров'я Києва повністю готова до надання медичної допомоги в разі виявлення цього типу вірусу.

"Місто повністю готове і технічно, і технологічно надавати меддопомогу. Хотів би звернутися до киян з проханням не займатися самолікуванням і за найменших симптомів захворювання звертатися до сімейного лікаря", - сказав він.

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Поворозник підкреслив, що сьогодні місто повністю забезпечене тестами для виявлення різних типів штамів вірусу грипу, при цьому місто забезпечить свої медустанови тестами для виявлення китайського коронавірусу "щойно вони з'являться в Україні".

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