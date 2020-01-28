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28.01.20 14:16

Зеленський присвоїв звання Героя України викладачці Одеського коледжу Бортюк і рятівнику ДСНС Шатохіну, загиблим під час рятування людей у пожежі

Викладачка вищої математики та інформаційних дисциплін Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Ганна Бортюк і командир відділення державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Одеській області Сергій Шатохін, загиблі під час рятування людей у пожежі в коледжі 4 грудня 2019 року, посмертно удостоєні знання Героїв України.

Відповідний указ президента України Володимира Зеленського №20/2020 від 25 січня опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з текстом указу, загиблі удостоєні звання Герой України та ордена "Золота Зірка" "за героїзм і самопожертву, виявлені у врятуванні людей під час пожежі".

Зеленський присвоїв звання Героя України викладачці Одеського коледжу Бортюк і рятівнику ДСНС Шатохіну, загиблим під час рятування людей у пожежі 01

Сергій Шатохін

Зеленський присвоїв звання Героя України викладачці Одеського коледжу Бортюк і рятівнику ДСНС Шатохіну, загиблим під час рятування людей у пожежі 02

Ганна Бортюк

Нагадаємо, 4 грудня 2019 року в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа.

12 грудня пошукова операція була завершена, у ДСНС повідомили, що кількість загиблих становить 16 осіб; ідентифікація їхніх тіл завершилася 26 грудня.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Комісія дійшла висновку, що причиною пожежі в будівлі коледжу було займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі.

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9 грудня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зазначив, що загиблі рятувальник Сергій Шатохін і викладачка Ганна Бортюк, які ціною власного життя врятували десятки інших людей, гідні присвоєння звання Героя України.

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