Держборг України в 2019 році сягнув $84,4 млрд, - Мінфін

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Зазначається, що коливання суми державного боргу зумовлено, зокрема, зміцненням національної валюти.

Відношення державного та гарантованого державою боргу до прогнозного ВВП на кінець 2019 року становить близько 50%, а державного боргу – 44% порівняно з 60,9% та 52,3% на кінець 2018 року відповідно.

Витрати державного бюджету з погашення державного боргу торік становили 345,2 млрд грн, з обслуговування – 119,2 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У держави достатньо коштів для нормального функціонування, на казначейському рахунку - 27 млрд, - Маркарова