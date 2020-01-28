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28.01.20 14:26

Україна і Туреччина проведуть переговори щодо укладення угоди про соціальне забезпечення

Президент Володимир Зеленський підписав указ про формування української делегації для переговорів з Туреччиною щодо укладення угоди про соціальне забезпечення.

Україна і Туреччина проведуть переговори щодо укладення угоди про соціальне забезпечення

Текст указу №25/2020 оприлюднено на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

Делегацію очолила міністерка соціальної політики України Юлія Соколовська. Заступником голови делегації призначено заступника міністра соцполітики з питань євроінтеграції Сергія Ніжинського.

Загалом до складу делегації увійшли дев'ять осіб з Міністерства соцполітики, Мін'юсту, Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ, Фонду соціального страхування та Пенсійного фонду. Глава делегації отримала право за погодженням з міністром закордонних справ вносити зміни до складу делегації.

Також указом було затверджено Директиви делегації України для участі в переговорах, текст яких не оприлюднено.

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