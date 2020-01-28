Необхідно активізувати вирішення питання надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО, - Стефанчук

Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук 28 січня під час засідання Ukraine-NATO Interparlamentary Council (UNIC) у Брюсселі закликав альянс вирішити питання з наданням Україні Плану дій щодо членства в НАТО. Про це заступник голови Ради написав у своєму Facebook, передає Цензор.НЕТ.

В ході свого виступу перший віцеспікер парламенту запевнив у незмінності українського курсу на набуття членства в НАТО. Особливу увагу було відведено питанням поглиблення співпраці між військовими України та альянсу в Чорноморському і Східносередземноморському регіоні.

"Окремо було підкреслено, що необхідно активізувати вирішення питання надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО. Перший заступник Голови Верховної Ради України закликав de jure визнати те, що Україна робить de facto", - зазначено в повідомленні Стефанчука.

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Крім того, парламентарій назвав основним пріоритетом в роботі з альянсом приєднання України до Програми розширення можливостей (EOP). За його словами, зазначена програма є технічним інструментом практичної взаємодії українських військових для зміцнення їх сумісності з підрозділами держав-членів НАТО.





