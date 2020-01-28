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28.01.20 15:07

Зеленський нагородив орденами і медалями 21 співробітника служби цивільного захисту. СПИСОК

Президент України Володимир Зеленський вручив ордени "За мужність", Данила Галицького та медалі "За бездоганну службу", "За врятоване життя", "Захиснику Вітчизни" співробітникам служби цивільного захисту.

Зеленський нагородив орденами і медалями 21 співробітника служби цивільного захисту. СПИСОК

Про це йдеться у відповідному указі №21/2020, передає Цензор.НЕТ.

В указі йдеться, що нагороди присвоєні "за особисту мужність і самовіддані дії, проявлені під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, зразкове виконання службового обов'язку".

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Далі наводимо повний список нагороджених:

Нагородити орденом "За мужність" III ступеня

АНДРІЄНКА Євгена Вікторовича — старшого прапорщика служби цивільного захисту

БАЗГУ Олександра Петровича — старшого прапорщика служби цивільного захисту

ЄВСЮКОВА Сергія Валерійовича — старшого лейтенанта служби цивільного захисту

НЕСТЕРЕНКА Дмитра Петровича — майора служби цивільного захисту

СІЛАЄВА Костянтина Валерійовича — лейтенанта служби цивільного захисту

Нагородити орденом Данила Галицького

КАЧКАНА Володимира Леонідовича — полковника служби цивільного захисту

КРИЦЬКОГО Олександра Івановича — полковника служби цивільного захисту

Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня

ЗАГАЙКА Олександра Миколайовича — старшину служби цивільного захисту

КОЗЛОВА Романа Анатолійовича — капітана служби цивільного захисту

КОНЄВА Андрія Геннадійовича — лейтенанта служби цивільного захисту

ЛАПКА Костянтина Геннадійовича — капітана служби цивільного захисту

Нагородити медаллю "За врятоване життя"

СЛИВЧУКА Миколу Григоровича — старшого прапорщика служби цивільного захисту

ЩЕРБАКОВА Артема Івановича — сержанта служби цивільного захисту

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

АНТОНЕНКА Артема Миколайовича — молодшого сержанта служби цивільного захисту

БЕЗУГЛОГО Станіслава Олексійовича — сержанта служби цивільного захисту

ПОСОХА Артема Петровича — сержанта служби цивільного захисту

РИЖОГО Юрія Петровича — рядового служби цивільного захисту

СМОЛЯРА Дениса Михайловича — рядового служби цивільного захисту

СОРОЧАНА Олександра Юрійовича — старшого сержанта служби цивільного захисту

ЦУВЕРКАЛОВА Віталія Володимировича — молодшого сержанта служби цивільного захисту

ЧУКАВОВА Олександра Сергійовича — прапорщика служби цивільного захисту.

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