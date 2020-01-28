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28.01.20 15:18

Луценко оприлюднив документи, які підтверджують, що перший заступник голови ДБР Бабіков був адвокатом Януковича. ДОКУМЕНТ

Ексгенпрокурор Юрій Луценко оприлюднив документи, які підтверджують, що перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков дійсно був адвокатом президента-втікача Віктора Януковича.

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Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Гірше адвоката Януковича на посаді першого заступника ДБР може бути тільки брехливий чиновник ДБР, який стверджує, що він не захищав Януковича", - йдеться в повідомленні.

Ексгенпрокурор також додав фото документів, в яких Олександр Бабіков фігурує як адвокат Віктора Януковича.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков заперечує, що представляв інтереси президента-втікача Віктора Януковича.

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Луценко оприлюднив документи, які підтверджують, що перший заступник голови ДБР Бабіков був адвокатом Януковича 01
Луценко оприлюднив документи, які підтверджують, що перший заступник голови ДБР Бабіков був адвокатом Януковича 02
Луценко оприлюднив документи, які підтверджують, що перший заступник голови ДБР Бабіков був адвокатом Януковича 03
Луценко оприлюднив документи, які підтверджують, що перший заступник голови ДБР Бабіков був адвокатом Януковича 04
Луценко оприлюднив документи, які підтверджують, що перший заступник голови ДБР Бабіков був адвокатом Януковича 05

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