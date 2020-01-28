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28.01.20 16:05

Штормове попередження у Києві оголошено на 28 і 29 січня, - КМДА

У Києві у вівторок і середу, 28 і 29 січня, оголошено штормове попередження.

Штормове попередження у Києві оголошено на 28 і 29 січня, - КМДА

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, до кінця доби 28 січня в столиці збережеться туман. При цьому наголошується, що видимість становитиме 200-500 м.

Удень 29 січня очікуються пориви вітру до 15-18 м/с. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

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Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

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