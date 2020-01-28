Українське судно сіло на мілину в болгарській частині Дунаю і заблокувало рух

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters .

За словами представника Морського агентства Болгарії, в зв'язку з інцидентом в районі міста Белене застрягли ще 15 суден, які намагалися вивести українське судно.

Болгарська влада заявила, що капітан українського судна буде оштрафований за недотримання 22-дециметрового обмеження глибини. Судно пройшло з осадкою 23 дециметри, зазначає агентство.

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Дунай є важливим транспортним маршрутом для нафтопродуктів, а також для східноєвропейського експорту зерна в Західну Європу.

Болгарське морське агентство заявило, що не знає, коли Дунай буде знову відкритий для судноплавства.