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28.01.20 17:52

ВООЗ не рекомендує вивозити іноземних громадян з китайського міста Ухань

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом заявив, що зараз не бачить необхідності евакуювати іноземців з китайського міста Ухань, звідки почалося поширення нового типу коронавірусу.

ВООЗ не рекомендує вивозити іноземних громадян з китайського міста Ухань

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише газета South China Morning Post.

"ВООЗ не рекомендує вивозити іноземних громадян з міста Ухань", - наводить газета South China Morning Post слова глави міжнародної організації, який вважає непотрібним "занадто гостро реагувати".

Адханом зараз перебуває з візитом у Китаї. За підсумками переговорів, глава ВООЗ заявив, що впевнений в ефективності ухвалених урядом КНР заходів для стримування поширення коронавірусу.

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Його заява прозвучала на тлі повідомлень про те, що деякі країни, зокрема, Велика Британія, вивчають можливості евакуації своїх громадян з Уханя.

За останніми даними, кількість жителів Китаю, які померли через коронавірус, збільшилася до 106 осіб.

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