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28.01.20 17:47

У компаніях Бахматюка заявили, що "будуть змушені виводити людей на акції протесту" у відповідь на дії НАБУ

НАБУ звинувачують Олега Бахматюка в тому, що він не побудував фабрики в Хмельницькій та Херсонській областях, які побудовані, відкрилися в 2013 році і щорічно виробляють близько 3,5 млрд яєць.

Бахматюк і колектив Групи компаній "Авангард" і "Укрлендфармінг" звернулися до Президента з проханням зупинити НАБУ і обіцяють масові акції протесту, якщо тиск на компанію не припиниться.

У компаніях Бахматюка заявили, що будуть змушені виводити людей на акції протесту у відповідь на дії НАБУ 01

Про це стало відомо зі звернення до Президента від імені СЕО та колектива Групи компаній "Авангард" та "Укрлендфармінг", опублікованого на офіційному сайті Групи. Зокрема в ньому зазначається, що наприкінці грудня минулого року за зверненням НАБУ Генеральна прокуратура відновила дві справи дво-трирічної давнини проти компанії "Авангард", які НАБУ тоді і розслідувало і які були закриті, пишуть "Українські новини".

"Ми побудували ще в 2013 році два найбільші в Євразії птахокомплекси з виробництва яєць повного циклу - "Авіс" у Хмельницькій області та "Чорнобаївське" в Херсонській області, а нас звинувачують в тому, що їх ніби не існує, що є абсурдом і повною нісенітницею. Подібні звинувачення демонструють повну некомпетентність осіб, які відкривали ці справи ", - йдеться у зверненні. Йдеться про провадження № 52016000000000112 від 20.04.2016 р. та № 52017000000000362 від 01.06.2017 р., закриті відповідно Генеральною прокуратурою України 06.12.2017 року та ГСУ НП 20.06.2018 року.

Дійсно, фабрики, про які йдеться у відкритих кримінальних справах, птахокомплекси з виробництва яєць повного циклу потужністю 11,2 млн. Курей-несучок "Авіс" та "Чорнобаївське", були побудовані ще у 2013 році. Птахокомплекс "Авіс" у Хмельницькій області має річну виробничу потужність 1,616 млрд. яєць, а птахокомплекс "Чорнобаївське" в Херсонській області - 1,865 млрд. яєць. Між тим у зверненні власника компанії та колективу до президента зазначається, що ці справи використовуються для тиску на компанію, як і справи проти VAB банку, допити НАБУ 10 тисяч працівників "Укрлендфармінг" та обшуки на підприємствах.

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У компаніях Бахматюка заявили, що будуть змушені виводити людей на акції протесту у відповідь на дії НАБУ 02

В зверненні йдеться про те, що що заручником таких дій стає доля 27 тисяч людей - працівників компанії. "Нагадуємо про більш, ніж 2,5 млрд грн, які компанія сплачує державі податками, про 3 млрд грн, які компанія сплачує зарплатами. Нагадуємо, що НАБУ, яке є споживачем великих бюджетних асигнувань, фактично знищує тих, хто ці кошти через наповнення бюджету їм сплачує. А людина, яка очолює цей орган, з мотивів особистої помсти, як він це вже не раз робив щодо інших осіб, використовує НАБУ для знищення великої і важливої для економіки України компанії. І ми розуміємо, що ця людина не зупиниться. Тому звертаємось до Вас, пане Президенте, як до гаранта Конституції, гаранта наших прав, гаранта економічної безпеки країни: зупиніть пана Ситника, якій перейшов межу здорового глузду в сліпому бажанні помсти, який маніпулює і використовує силову структуру в особистих справах, що йде врозріз з економічними інтересами нашої держави".

Компанія також заявляє, що планує масові акції протесту у випадку, якщо неправомірний тиск з боку НАБУ не припиниться: "Ми будемо боротись за наші права. Ми будемо змушені виводити людей на акції протесту. Ми будемо стукати в усі двері, щоб нас почули. Нам буде важко боротись із системою, але ми не можемо просто сидіти і дивитись, як руйнують нашу компанію. І ми сподіваємось, що, керуючись інтересами держави, Ви зупините НАБУ і його керівника, який зайшов у своїй помсті за всі межі здорового глузду".

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