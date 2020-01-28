"ЄС" заявляє про застосування сили до нардепки Іонової та активістки Чорновол у приміщенні ДБР

Як передає Цензор.НЕТ, у заяві пресслужби партії зазначається, що сьогодні в ДБР невідомими особами було застосовано силу до учасниці Революції гідності Тетяни Чорновол та народних депутатів України.

"Під час брифінгу першого заступника директора ДБР, колишнього адвоката Януковича у приміщенні ДБР невідомі особи у чорній уніформі виштовхали з приміщення і застосували силу проти активістки, народної депутатки 8-го скликання Тетяни Чорновол, а також народної депутатки 9-го скликання Марії Іонової. Перший заступник Директора ДБР та представниця пресслужби не змогли дати відповідь журналістам – що це за особи застосували фізичну силу до учасників брифінгу", - сказано в заяві.

"У ДБР разом з адвокатом Януковича повертаються часи Януковича і методи епохи Януковича. Вимагаємо від т.в.о. Директора Державного бюро розслідувань Венедиктової, яка є доброю знайомою пана Бабікова, про що він сам розповів на брифінгу, негайних пояснень щодо неадекватних дій її підлеглих в керованій нею установі", - сказано в заяві.

Політсила також звертається до Національної поліції і МВС з вимогою негайно порушити кримінальне провадження та внести його до ЄРДР за фактами застосування сили до Чорновол та Іонової.

"Ця ситуація вкотре підтверджує, що правоохоронна система України, яка, як доводять "плівки Труби", знаходиться під контролем Офісу президента, перетворюється на репресивний механізм для узурпації влади і встановлення в Україні авторитарного режиму", - сказано в заяві.

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