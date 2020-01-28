Середня зарплата в Україні за рік зросла на 16% і становить 12,3 тис. грн, - Держстат

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу статистики.

Згідно з повідомленням, середня номінальна заробітна плата штатних працівників у грудні становила 12 264 гривні, що в 2,9 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (4 173 грн).

За даними Держстату, найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників у грудні 2019 року порівняно з груднем 2018 року спостерігалося в Миколаївській (на 25,9%), Рівненській (на 20,9%), Хмельницькій (на 20,8%), Київській (на 29%), Дніпропетровській (на 18,6%), Запорізькій (на 17,4%), Луганській (на 16,8%), Донецькій (на 16,6%), Волинській (на 16,5% ), Тернопільській (на 16,2%), Одеській (на 16,1%) і Черкаській (на 16%) областях.

Найвищий рівень зарплат у грудні зафіксовано в м.Києві - 18 869 грн, найнижчий - у Чернігівській області - 8 851 грн. При цьому середня заробітна плата працівника в Донецькій області становила 13 177 грн, Луганської області - 10 195 грн (крім тимчасово окупованих територій).

У грудні 2019 року порівняно з аналогічним місяцем 2018 року заробітна плата зросла у сфері інформації та телекомунікацій (на 26,5%), фінансової і страхової діяльності (на 22,7%), діяльності адміністративного та допоміжного обслуговування (на 22,5% ), в державному управлінні та обороні, обов'язкове соцстрахування (на 18,4%), у сфері операцій з нерухомим майном (на 18,2%), на підприємствах промисловості (на 18,1%), транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності (на 16,6%), в охороні здоров'я та освіті (на 15,9%), в сільському і лісовому господарстві (на 14,7%), будівництві (на 14%), у сфері надання інших послуг (на 13,7%), професійної, наукової і технічної діяльності (на 13,2%).

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