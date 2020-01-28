Гончарук обговорив з главою Єврокомісії фон дер Ляєн українські реформи і розширення співпраці з ЄС. ФОТО

Про це вона сказала під час зустрічі з прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Фон дер Ляєн також запевнила, що Європейський Союз і надалі системно підтримуватиме Україну у здійсненні реформ та протидії російській агресії.

"Ми вдячні за продовження секторальних санкцій проти Росії у грудні минулого року. Важливо зберігати їх до повного виконання Росією Мінських домовленостей", - сказав Гончарук.

Він зауважив, що новий Уряд поставив амбітну мету у своїй Програмі діяльності: щоб за 5 років Україна досягла відповідності економічним критеріям членства в ЄС. Для її досягнення необхідно прискорити виконання Угоди про асоціацію, а також пришвидшити втілення системних галузевих та економічних реформ.

Прем’єр-міністр України повідомив, що менш ніж за п’ять перших місяців роботи уряд і парламент у тісній співпраці ухвалили майже 30 "євроінтеграційних" законів.

Гончарук відзначив, що сьогоднішнє засідання Ради асоціації Україна-ЄС має стати відправною точкою для досягнення пріоритетних цілей двостороннього порядку денного співпраці Україна-ЄС. Зокрема, йдеться про візит попередньої оціночної місії експертів ЄС з метою початку переговорів щодо укладання Угоди про відповідність та прийнятність промислової продукції (АСАА). Також на черзі запровадження механізму імплементації оновленого "енергетичного" додатку до Угоди про асоціацію з ЄС; подальша інтеграція України в Єдиний цифровий ринок ЄС; початок збалансованого перегляду параметрів зони вільної торгівлі Україна-ЄС; залучення України до втілення Європейської зеленої угоди, зокрема, початок розробки спільної дорожньої карти.

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