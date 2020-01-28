Двох бійців ОС поранено під час вибуху невстановленого пристрою на Донбасі, від початку доби ворог відкривав вогонь 9 разів, - пресцентр

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі відкривав вогонь по позиціях поблизу Лебединського (20 мін з мінометів калібру 82 мм, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї), а також поблизу Березового (з гранатометів різних систем).

Шість ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Неподалік від Новолуганського позиції ОС обстрілювали з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї; в районі Оріхового - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Чотири рази найманці РФ відкривали вогонь біля Новотошківського - 26 мін з мінометів калібру 120 мм, 5 мін з 82-мм міномета, також застосовували гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

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Зазначається, що в результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали бойових поранень.

Нагадаємо, 27 січня озброєні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Втрат у лавах ОС не було.