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28.01.20 19:33

Двох бійців ОС поранено під час вибуху невстановленого пристрою на Донбасі, від початку доби ворог відкривав вогонь 9 разів, - пресцентр

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню.

Двох бійців ОС поранено під час вибуху невстановленого пристрою на Донбасі, від початку доби ворог відкривав вогонь 9 разів, - пресцентр

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі відкривав вогонь по позиціях поблизу Лебединського (20 мін з мінометів калібру 82 мм, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї), а також поблизу Березового (з гранатометів різних систем).

Шість ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Неподалік від Новолуганського позиції ОС обстрілювали з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї; в районі Оріхового - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Чотири рази найманці РФ відкривали вогонь біля Новотошківського - 26 мін з мінометів калібру 120 мм, 5 мін з 82-мм міномета, також застосовували гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

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Зазначається, що в результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали бойових поранень.

Нагадаємо, 27 січня озброєні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Втрат у лавах ОС не було.

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