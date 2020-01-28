Ексзаступника міністра енергетики часів Януковича екстрадували в Україну і взяли під варту

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Ексчиновника взяли під варту на 45 днів із правом внесення застави в розмірі майже 6 млн гривень.

"Учасники злочинного угруповання, до складу якого входив згаданий ексчиновник, у 2010-2014 роках продавали приватним компаніям скраплений газ, видобутий ВАТ "Укрнафта" (50% + 1 акція належать державній НАК "Нафтогаз України") і ВАТ "Укргазвидобування" (100 % акцій належать НАК "Нафтогаз України") за пільговими цінами, встановленими для реалізації газу населенню", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що насправді колишні чиновники перепродавали газ іншим суб'єктам господарювання. В результаті держава зазнала збитків більш ніж 2 млрд гривень.

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Підозрюваного ексчиновника часів Януковича звинуватили в скоєнні злочину групою осіб, присвоєнні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та створенні злочинної організації. Підозрюваному загрожує до 12 років в'язниці. Слідство триває.

Кого саме екстрадували, правоохоронці не повідомляють. Водночас Громадське зазначає, що в 2017 році грузинські правоохоронці заарештували колишнього заступника міністра палива та енергетики часів Януковича Ігоря Кірюшина.

Тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко зазначав, що ГПУ підозрює Кірюшина у співучасті у злочинній організації та заволодінні майном, яке належить ВАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укргазвидобування".

Нагадаємо, що заволодіння скрапленим газом "Укрнафти" і "Укргазвидобування", зі збитками майже 2,2 млрд грн, інкримінують також олігархові-втікачеві з оточення експрезидента України Віктора Януковича Сергієві Курченку.

Всього в рамках розслідування справи проти нього прокуратура повідомила про підозри 98 людям.