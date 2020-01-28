На території Китаю перебуває близько 10 тис. громадян України, необхідності в їхній евакуації поки немає, - Данілов

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Україна 24.

"У нас сьогодні там перебуває приблизно 10 тисяч наших громадян. Це наші студенти, це люди, які працюють у наших консульських і посольських підрозділах, це люди, які працюють за контрактами в Китаї. Ми сьогодні майже з усіма маємо налагоджений зв'язок, розуміємо, де вони перебувають, у якому вони стані", - сказав секретар РНБО.

Данілов зазначив, що "поки що жодних проблем у наших громадян, які перебувають у Китаї, нема".

Чиновник повідомив, що в разі необхідності, влада розглядатиме питання евакуації частини українських громадян із території Китаю.

"Але ще раз підкреслюю: в разі потреби. В даний час такої необхідності ми не бачимо", - підкреслив Данілов.

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