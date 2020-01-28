На Луганщині проживає менше людей, ніж показав електронний перепис, - голова ОДА Гайдай

Про це голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, відповідаючи на запитання hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційно, за моєю інформацією, на підконтрольній частині області мешкає 650 тисяч постійного населення. Зареєстровано 200-250 тисяч переселенців, але по факту проживають біля 100 тисяч", — сказав очільник облдержадміністрації.

За даними оцінки чисельності наявного населення, на Луганщині мешкає 1 млн 127тис. 500 осіб. Так, цифра, вказана в електронному переписі, вища за дані голови Луганської ОДА на 380 тис. осіб (33%).

Нагадаємо, населення України, згідно з даними так званого електронного перепису станом на 1 грудня 2019-го, становить 37 мільйонів 289 тисяч осіб. Ця цифра враховує тільки чисельність населення на підконтрольній українській владі території України, тобто до неї не увійшли мешканці окупованих територій та анексованого Криму.

Порівняно з попереднім переписом 2001 року населення України скоротилося на понад 11 млн осіб. Тоді цей показник становив 48 мільйонів 457 тисяч.

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