Україна готова до "промислового безвізу" з ЄС, - Гончарук на зустрічі з Боррелем

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив у Telegram за підсумками зустрічі в Брюсселі з верховним представником ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Жозепом Боррелем.

"На зустрічі з верховним представником ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Жозепом Боррелем ми обговорили цілі та пріоритети порядку денного співробітництва України та ЄС. Серед топ-пріоритетів - "промисловий безвіз", тобто Угода про відповідність і прийнятність промислової продукції (Угода ACAA)", - написав Гончарук.

За його словами, останнім завданням України для початку переговорів щодо "промислового безвізу" став закон про зменшення тиску на бізнес із боку органів ринкового нагляду, який парламент прийняв ще у грудні.

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"Тепер очікуємо найближчим часом візит в Україну попередньої оціночної місії ЄС для оцінки готовності інфраструктури та законодавства України до початку переговорів", - підкреслив прем'єр-міністр.

Крім того, за його словами, на зустрічі були визначені подальші кроки для інтеграції України в Єдиний цифровий ринок ЄС. Вони мають бути відображені в спільному плані дій, який визначатиме також додаткові форми взаємодії України і ЄС у рамках Єдиного цифрового ринку, зазначив Гончарук.

Також він додав, що Україна прагне до поглиблення співпраці в рамках Східного партнерства з ЄС у сферах енергетики, торгівлі, цифрової економіки, митниці та безпеки.

"Запропонована ініціатива "Стратегія тріо" виділяє з усіх країн цього формату саме асоційованих партнерів - Україну, Грузію та Молдову - які мають більш амбіційний порядок денний з ЄС", - підкреслив Гончарук.