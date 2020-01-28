Заяви депутатів монобільшості щодо ревізії угоди про асоціацію Україна-ЄС відповідають інтересам Путіна й олігархів - Порошенко

Про це сказав п’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в інтерв’ю журналістам під час перебування в Брюсселі в ході Міжпарламентської Ради Україна-НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Я твердо переконаний, що заява представників або керівництва "Слуги народу" в Давосі спрямована в інтересах конкретних олігархів, бо Україна безумовно виграє від поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі", – підкреслив Петро Порошенко.

Він наголосив: "На сьогоднішній день уже 43% українського експорту спрямовані на ринки європейського союзу і де-факто врятували економіку України".

"Дивними чином твердження керівництва "Слуги народу" збігаються з твердженнями Путіна, який каже про те, що в інтересах України негайно повернутися назад до Російської імперії", – також зауважив лідер "Європейської Солідарності".

Читайте також: Україна готова до "промислового безвізу" з ЄС, - Гончарук на зустрічі з Боррелем