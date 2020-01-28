Проти нового керівництва прокуратури ведеться інформатака, повідомляйте про шахраїв в Офіс генпрокурора, - Трепак

Таку впевненість висловив заступник генпрокурора Віктор Трепак на своїй facebook-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

"За всіма ознаками проти мене як заступника Генерального прокурора почалася інформаційна атака. Її мета – дискредитувати мене особисто і діяльність нового керівництва прокуратури України", - повідомив він.

Заступник генпрокурора назвав засоби дискредитації примітивними: "Дзвінки начебто з моєї приймальні в інші установи з вимогою надати неправомірну вигоду, спроби через телефонні дзвінки чи смс-повідомлення спонукати народних депутатів та інших посадовців до незаконних дій, висловлення пропозицій невідомим мені людям "вирішити" кадрові питання у правоохоронних органах тощо".

Водночас, за його словами, географія таких дій та їхня кількість "не залишають сумнівів у тому, що здійснюється цілеспрямована і системна акція".

"У цьому зв’язку вважаю за потрібне зазначити таке.

Перше – вказані та подібні дії, які чиняться від мого імені та/або "під мене" є провокацією і шахрайством.

Друге – прохання до усіх, хто так чи інакше стикнувся з такого роду провокативними діями, повідомляти про це Офіс Генерального прокурора для відповідного правового реагування.

Третє – якщо хтось думає, що у такий спосіб змусить мене перестати займатися певними справами, які перебувають у моїй компетенції, або заставить мене змінити позицію з вирішення тих чи інших питань, то він глибоко помиляється", - резюмував Трепак.

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Нагадаємо, в.о. глави "Аграрного фонду" Івана Баришева намагалися розіграти від імені заступника генпрокурора Віктора Трепака. Керівник відділу піару ПАТ Тетяна Лупова повідомила: "Івану Баришеву подзвонили на приймальню, попросили зв’язатися з заступником Генерального прокурора Віктором Трепаком і дали номер мобільного телефону. При спробі записати номер в телеграм, він виявився зареєстрованим в цьому месенджері і навіть з фото. Під час розмови, яка відбувалася нібито від імені заступника Генпрокурора, в.о. керівника Агрофонду Івану Баришеву повідомили, що він має принести в Генпрокуратуру хабар, інакше проти нього буде порушено справу, у зв’язку з уже порушеною справою, яка розглядається у Вищому антикорупційному суді про розкрадання службовими особами Луцького КХП майна Аграрного фонду на суму 56 млн грн. Вітаємо пранкерів, джокерів і їхніх наслідувачів. Вікторе Трепак, тримайтеся, комусь хочеться Вас облити брудом".

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