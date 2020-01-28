Трамп опублікував проєкт майбутньої "держави Палестина"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

На карті територію сектора Гази і Західного берега річки Йордан з'єднує тунель. З території Західного берега два мости ведуть на територію Йорданії.

На кордоні з Єгиптом пропонується також створити дві палестинські території, з'єднані з Гази і між собою. На одній з територій Трамп пропонує створити "високотехнологічну промислову зону", а на іншій - "житлову і сільськогосподарську" зони.

Територію сектора Гази, відповідно до карти, пропонується зберегти в нинішніх кордонах.

У межах Західного берега річки Йордан на мапі палестинськими відзначені міста Дженін, Тулькарм, Наблус, Калькілія, Рамалла, Єрихон, Віфлеєм і Хеврон, які і зараз є палестинськими.

Карта не припускає, що з палестинських територій буде вихід до Мертвого моря. Однак у поясненнях до плану з врегулювання йдеться, що палестинці зможуть створити курорт на північному узбережжі Мертвого моря.

Спірна територія Голанських висот на карті позначена як частина Ізраїлю. Декларація про визнання суверенітету над Голанськими висотами за Ізраїлем була підписана президентом Трампом 25 березня.

Трамп раніше у вівторок заявив, що ця концептуальна карта надалі буде доопрацьовуватися. Вона "більш ніж удвічі збільшить палестинську територію", зазначив президент США, і проілюстрував "територіальний компроміс", на який готовий піти Ізраїль.

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