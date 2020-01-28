Збільшення чисельності працівників Апарату РНБО дозволить посилити можливості Національного координаційного центру кібербезпеки, - Данілов про указ Зеленського

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"Враховуючи стратегічне значення, якого набувають питання кібербезпеки в системі національної безпеки України і в світі, діяльність Національного координаційного центру кібербезпеки стає одним з ключових у роботі РНБО України, і його завдання значно розширені відповідно до вимог часу", - прокоментував підписання указу президента України Секретар РНБО України Олексій Данілов.

Національний координаційний центр кібербезпеки, очолюваний Секретарем РНБО України Олексієм Даніловим, є робочим органом Ради.

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Відтепер Національний координаційний центр кібербезпеки наділений правом використовувати можливості Головного ситуаційного центру РНБО України, а також за згодою Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України - Державного центру кіберзахисту Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, за згодою керівників державних органів - центрів забезпечення кібербезпеки державних органів, за згодою керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які віднесені до критично важливих об'єктів інфраструктури, - центрів забезпечення кібербезпеки таких об'єктів.

Заступником керівника Центру є за посадою заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, до відання якого згідно з розподілом обов'язків віднесені питання кібербезпеки.

Нагадаємо, указом президента України від 28 січня 2020 року №27/2020 "Про внесення змін до Указів президента України від 27 січня 2015 № 37 і від 7 червня 2016 № 242" гранична чисельність працівників Апарату Ради національної безпеки та оборони України збільшена на 30 осіб. Згідно з документом, працівники Апарату РНБО здійснюватимуть інформаційно-аналітичне, експертне, організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Національного координаційного центру кібербезпеки.

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