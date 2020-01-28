Від ЄС не було сигналів про можливе зняття санкцій з ексчиновників Януковича, - віцепрем'єр Кулеба

Про це заявив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Для того щоб обговорювати скасування санкцій з окремих ексчиновників треба бачити відповідний запит з боку ЄС. На наших зустрічах у Брюсселі ми не побачили від них таких запитів, а вся інформація базується лише на повідомленні одного журналіста", - сказав Кулеба.

"Зі свого боку хочу додати, що ми не бачимо сигналів ЄС, які б свідчили про можливість скасування санкцій щодо окремих осіб", - додав він.

Нагадуємо, раніше з'явилася інформація про можливе скасування санкцій ЄС з експрем'єр-міністра України Азарова, ексміністра енергетики Ставицького і сина експрезидента Януковича, Олександра.

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