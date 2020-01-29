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29.01.20 08:00

У ДБР заперечують, що чоловік Венедіктової Колесник впливає на роботу Бюро

Державне бюро розслідувань заперечує, що чоловік виконувача обов'язків директора Ірини Венедіктової впливає на роботу ДБР.

У ДБР заперечують, що чоловік Венедіктової Колесник впливає на роботу Бюро

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Бюро, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що низка ЗМІ 28 січня поширили інформацію про втручання в діяльність ДБР чоловіка в.о. директора Ірини Венедіктової - співробітника департаменту кіберполіції НПУ Дениса Колесника.

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"Державне бюро розслідувань повідомляє, що зазначена інформація підлягає спростуванню, оскільки є недостовірною, не відповідає дійсності, негативно впливає на ділову репутацію Державного бюро розслідувань та честь, гідність і ділову репутацію його посадових осіб. Розцінюємо публікацію такої недостовірної інформації як умисну спробу дискредитації правоохоронного органу", - заявили в Бюро.

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