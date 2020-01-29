На "Суспільному" виходитиме більше програм про національні меншини, - член правління НСТУ Чернотицький

Про це повідомив член правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Микола Чернотицький на зустрічі з представниками грецької спільноти, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа".

"Ми хочемо розширити співпрацю з усіма національними спільнотами, що мешкають в Україні, аби глядач "Суспільного" бачив різноманіття нашої країни", – зазначив Чернотицький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я член команди Аласанії", - призначений тимчасовим главою Суспільного мовлення Чернотицький відмовився виконувати обов'язки керівника

Як стало відомо виданню з власних джерел, редакції мовлення національних меншин у філіях "Суспільного" після впровадження нової штатної структури збережуть, кількість працівників не зменшать. Навпаки, у компанії планують розшити колектив редакції мовами національних меншин на каналі "UA: Одеса".

Також, за даними джерел, Координаційний центр мовлення національних меншин Національної суспільної телерадіокомпанії України готує до старту перший проєкт про національні меншини. Імовірно, він вийде на екрани у лютому-березні 2020 року.