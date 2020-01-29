Двох українських воїнів поранено внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої. За добу - 12 ворожих обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Чотири обстріли по українських позиціях було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

- двічі поблизу Лебединського - з мінометів калібру 82 мм противник випустив 20 мін, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- неподалік Березового - із гранатометів різних систем;

- поряд з Василівкою - зі стрілецької зброї.

Вісім ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- двічі неподалік Новолуганського - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- у районі населеного пункту Оріхове - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

- чотири рази поблизу Новотошківського - з мінометів калібру 120 мм противник випустив 26 мін, із 82-мм міномета - 5 мін, також обстріли велися із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

- поряд із Троїцьким - з автоматичних станкових гранатометів.

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"Учора, 28 січня, унаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали бойових поранень", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає.