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29.01.20 07:34

Двох українських воїнів поранено внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої. За добу - 12 ворожих обстрілів, - штаб

28 січня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.

Двох українських воїнів поранено внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої. За добу - 12 ворожих обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Чотири обстріли по українських позиціях було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

- двічі поблизу Лебединського - з мінометів калібру 82 мм противник випустив 20 мін, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- неподалік Березового - із гранатометів різних систем;
- поряд з Василівкою - зі стрілецької зброї.

Вісім ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- двічі неподалік Новолуганського - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- у районі населеного пункту Оріхове - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- чотири рази поблизу Новотошківського - з мінометів калібру 120 мм противник випустив 26 мін, із 82-мм міномета - 5 мін, також обстріли велися із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- поряд із Троїцьким - з автоматичних станкових гранатометів.

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"Учора, 28 січня, унаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали бойових поранень", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає.

Двох українських воїнів поранено внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої. За добу - 12 ворожих обстрілів, - штаб 01

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