Кількість військових США, які постраждали після ракетного удару Ірану по базах в Іраку, зросла до 50 осіб, - Пентагон

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Пентагон.

"На сьогодні у 50 військовослужбовців США діагностовано черепно-мозкові травми", - йдеться в заяві прессекретаря міністерства оборони США полковника Томаса Кемпбелла.

Раніше повідомлялося про 34 постраждалих.

Уточнюється, що 31 поранений отримав лікування в Іраку і повернувся на службу. При цьому 18 інших були направлені до Німеччини для додаткового обстеження і лікування.

Пентагон зазначає у своїй заяві, що цифри, як і раніше, можуть змінюватися.

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Спочатку відомство повідомило, що в результаті ракетного удару ніхто не загинув і не постраждав.

У ніч на 8 січня Корпус вартових Ісламської революції завдав ракетного удару по авіабазі Аль-Асад і військовому об'єкту поблизу Ербілю в Іраку, де розміщені американські війська.