"Я вже не бачу перспектив щодо посадок корупціонерів і справедливості. Недостатньо бути хорошою людиною, потрібне управління", - Сакварелідзе

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ексзаступник Генерального прокурора України Давид Сакварелідзе, передає Цензор.НЕТ.

"Чому досі немає ні посадок, ні повернення награбованого в державну казну?" Таке запитання у різних формулюваннях я щодня отримую від багатьох людей. За останні п'ять років ми з вами чимало віддали і чималим ризикували для того, щоб справедливість нарешті перемогла. Звісно, у великої частини із нас нині виникає почуття протесту і розчарування. Всі знають, що я сам був затятим критиком Порошенка частково через те, що за весь час його президентства за корупцію так і не було засуджено жодного чиновника хоча б середньої ланки. Чому зараз така ж тенденція, з огляду на те, що сам Зеленський на відміну від свого попередника особисто не зацікавлений у "кришуванні" потоків? До того ж, вперше за всю історію у нас некорумпований Генеральний прокурор. Виходить, все-таки бути просто "хорошою людиною" недостатньо. Потрібна швидкість в ухваленні рішень і особлива модель менеджменту. Та й трохи злості на шахраїв, які десятиліттями обкрадали країну, не завадило б. Момент був упущений на початку - у найперші дні. Через це багато ключових фігурантів вже або залишили країну, або вжили заходів з переоформлення награбованого майна", - заявив Сакварелідзе.

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"Буду щирим: особисто я вже не бачу перспектив того, що обрана модель дозволить виконати хоча б половину очікувань суспільства щодо торжества справедливості і закону, посадок корупціонерів, включно з вищим ешелоном. З огляду на інтерес моїх підписників до цієї теми і кількість одержуваних мною запитань, днями в міру можливості я запишу кілька відеоблогів про те, чому ми опинилися в такій ситуації і як, на мою думку, варто було б діяти, щоб мати шанс на успіх у реальній боротьбі з корупціонерами і всі ми могли бачити реальні посадки. Я із солідарністю ставлюся до спроб нової влади побудувати нову країну. У своїх відео я постараюся визначити ключові управлінські помилки у сфері кримінальної юстиції та їхні причини. Буду радий, якщо вони будуть виправлені там, де поки ще залишилася така можливість", - додав він.