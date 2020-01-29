Австралійські вчені відтворили коронавірус, це дозволить прискорити створення вакцини

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Дослідники з Інституту інфекції та імунітету Пітера Доерті в Мельбурні заявили, що поділяться зразком, який був вирощений від зараженого пацієнта, зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я та лабораторіями по всьому світу.

Австралійська радіомовна корпорація повідомила, що лабораторія в Китаї вже успішно вирощувала вірус, але випустила тільки послідовність генома, а не сам зразок.

Райна Макінтайр, керуюча Програмою досліджень біобезпеки Інституту Кірбі, сказала, що створення і поширення зразка вірусу прискорить розробку потенційних вакцин, ці ліки можуть бути протестовані на тваринах, яким вводять цю хворобу.

Крім внеску у створення вакцини, зразок, вирощений в Австралії, може бути використаний для створення тесту на антитіла, який дозволить виявляти вірус у пацієнтів, у яких не було симптомів.

Нагадаємо, раніше держкомітет КНР повідомив, що станом на 29 січня кількість загиблих від коронавірусу в Китаї зросла до 132 осіб, кількість заражених - до 5974.

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