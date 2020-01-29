Комітет ПАРЄ пропонує підтвердити повноваження російської делегації, - проєкт резолюції

Про це йдеться в проєкті резолюції ПАРЄ, опублікованому на сайті організації, інформує Цензор.НЕТ.

Проєкт підготував нідерландець Тіні Кокс, його більшістю голосів уповноважив зробити це моніторинговий комітет ПАРЄ. Кокс пропонує уникнути накладення на РФ будь-яких обмежень і стверджує, що Росія показала прогрес у виконанні вимог ПАРЄ.

"Комітет пропонує, щоб Асамблея ратифікувала повноваження Російської Федерації", - йдеться в проєкті.

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Водночас у документі немає згадок про порушення прав людини з боку Росії в окупованому Криму і на Донбасі.

Резолюція пройшла попереднє схвалення в моніторинговому комітеті.

"ПАРЄ підкреслює, що вона є найважливішою європейською платформою, де може відбуватися політичний діалог з Росією щодо її зобов'язань за Статутом Ради Європи, і де Російську Федерацію можна притягнути до відповідальності на базі принципів і цінностей Ради Європи", - свідчить текст документа.

Як повідомлялося, 27-31 січня в Страсбурзі триває зимова сесія ПАРЄ. У червні 2019 року ПАРЄ повернула російську делегацію в Асамблею.