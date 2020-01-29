Заборгованість із зарплат в Україні за рік зросла на 14,7%, - Держстат. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Державна служба статистики, передає Цензор.НЕТ.

У грудні минулого року сума заборгованості із зарплати економічно активних підприємств зменшилася на 9,3% і на 1 січня 2020 року становила 1,851 млрд грн.

Як повідомляється, найбільше зростання заборгованості в 2019 році зафіксовано в Дніпропетровській (у 2,6 раза), Тернопільській (удвічі), Житомирській (на 77,9%), Львівській (на 77,7%) областях.

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Водночас найбільше скорочення заборгованості із заробітної плати зафіксовано в Рівненській (на 83,7%), Миколаївській (на 61,2%), Хмельницькій (на 59,3%), Запорізькій (на 47,4%) областях.

У Київській області заборгованості зросли на 4,9%, у самому Києві на 39,1%.

За сферами зайнятості в 2019 році заборгованості з виплати зросли найбільше у галузі освіти в 2,5 раза (до 13,323 млн грн), професійної, наукової і технічної діяльності - на 52% (до 182,712 млн грн), оптової та роздрібної торгівлі - на 42,7% (до 40,820 млн)

Водночас скоротилася заборгованість у сфері фінансової та страхової діяльності на 48,8% (до 10,994 млн грн), тимчасового розміщення та організації харчування - на 43% (до 0,36 млн грн), будівництва - на 40% (до 43,276 млн грн).