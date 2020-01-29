Другий транш макрофінансової допомоги від ЄС допоможе стабілізувати держфінанси, - Маркарова

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну, про це заявила міністерка Оксана Маркарова.

"Єврокомісія сьогодні підтвердила, що українська сторона виконала всі необхідні умови для отримання другого траншу МFA4 у розмірі 500 мільйонів євро, що є надзвичайно важливим для отримання довгострокових недорогих ресурсів Україною та підтримки програми реформ. Це допомагає нам тримати стабільні державні фінанси, поки уряд працює над поліпшенням інвестклімату і прискоренням економічного зростання", - зазначила міністерка.

Нагадаємо, раніше брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив, що Євросоюз виплатить Україні 500 млн євро після виділення траншу МВФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Хочу відчути ситуацію на місці", - Високий представник ЄС Боррель має намір відвідати Донбас