У Запорізькій області померла жінка, у якої клінічно діагностували грип та пневмонію, - лабораторний центр МОЗ

Про це повідомили в пресслужбі ГУ "Запорізький лабораторний центр МОЗ", передає Цензор.НЕТ.

"Померла жінка у віці 51 рік, жила в Запорізькому районі області. Захворіла 17 січня 2020 року, звернулася по медичну допомогу 24.01.2020 (на 8-й день захворювання), госпіталізована в обласну інфекційну клінічну лікарню у важкому стані, 28.01.2020 жінка померла, незважаючи на активні реанімаційні заходи", - йдеться в повідомленні.

Проводяться вірусологічні дослідження матеріалу на виявлення вірусів грипу. Клінічно виставлений діагноз "Грип, позалікарняна двостороння полісегментарна пневмонія, важкий перебіг".

За даними медиків, хвора не була щеплена від грипу.

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