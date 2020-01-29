Традиційний перепис населення у 21 столітті не працює, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1".
За його словами, традиційний перепис у 21 столітті не працює, оскільки під час пробного перепису, який у грудні проводився в районах Києва та Київської області, близько 25% людей не відчиняли двері співробітникам Держстату.
"Знову ж таки – якщо казати бюрократичною мовою – це не перепис. Але якщо ми кажемо, що перед нами була мета швидко та якісно оцінити, скільки людей мешкає в Україні, то цей метод цілком прийнятний. Ми будемо його використовувати насамперед у плануванні інфраструктури. Тому що, ви знаєте, зараз дороги, школи, дитячі садочки тощо… Ми вже почали велике будівництво і нам для цього потрібно розуміти, де в нас реально скільки мешкає людей", - пояснив міністр.
Нагадаємо, населення України, згідно з даними так званого електронного перепису, станом на 1 грудня 2019 року становить 37 млн 289 тис. осіб. Ця цифра враховує тільки чисельність населення на підконтрольній українській владі території України, тобто до неї не увійшли жителі окупованих територій та анексованого Криму.