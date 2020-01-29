Законопроєкт "Про медіа" дозволить Нацраді з ТРМ регулювати не лише телебачення і радіо, але й інші медіа, - Ткаченко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко (фракція "Слуга народу") під час громадського обговорення законопроєкту в середу.

"Законом ми визначаємо статус Національної ради, і повноваження її значно розширюємо. Тепер Національна рада зможе регулювати не тільки телебачення та радіо, але й інші медіа. Національна рада не зможе просто так позбавити когось ліцензії. На це передбачена чітка процедура, в яких випадках виписується припис, коли штрафується, і просто так Національна рада не має повноважень позбавити ліцензії, це відбувається через суд", - зазначив Ткаченко.

Голова комітету також зауважив, що окреме положення законопроєкту стосується проблеми, пов'язаної зі збройною агресією. Зокрема, передбачені заходи, які унеможливлюють мовлення держави-агресора на території України.

Нагадаємо, 28 грудня "слуги народу" зареєстрували в Раді закон про медіа.

Ініціаторами законопроєкту стали 10 нардепів від "Слуги народу" і 1 з депутатської групи "За майбутнє", зокрема, від СН - екскерівник каналу "1+1", що належить олігархові Ігорю Коломойському, а нині глава комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт "Про медіа" передбачає два типи регулювання ЗМІ - обов'язкове ліцензування і реєстрація, - Ткаченко