У лютому-березні буде проведено наступний етап оцінки чисельності населення в Україні, - Дубілет

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ТСН, про це розповів міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет в ефірі "Сніданку з 1+1".
"Хоча питання зараз полягає в тому, наскільки ми зможемо піти в глибину. Тому що зараз у нас деталі на рівні областей та великих міст. Ми поставили собі завдання протягом лютого-березня зробити оцінку на рівні районів. От якщо ми це зможемо зробити, я думаю, що тоді ми зможемо набагато краще планувати", - зазначив Дубілет.
Нагадаємо, населення України, згідно з даними так званого електронного перепису, станом на 1 грудня 2019 року становить 37 млн 289 тис. осіб. Ця цифра враховує тільки чисельність населення на підконтрольній українській владі території України, тобто до неї не увійшли жителі окупованих територій та анексованого Криму.