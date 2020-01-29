"Мандрівні клоуни": Філатов назвав "фейком" протест під "Приватбанком" у Дніпрі і передав привіт його організаторам

Про це він написав у себе в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"По-перше, хочу ще раз заявити, що в нашій нещасній країні будь-який "народний протест" не вимагає жодних дозволів і має суто повідомчий характер.

Достатньо просто подати в мерію поштою лист про проведення мітингу і ... все.

По-друге, навіть якщо мітингувальники порушують рівень шуму, знову ж, їх не можна розганяти, а тільки штрафувати. З урахуванням того, скільки грошей ляльководи "протесту" вкладають в це дійство, то штрафи їм не завада. Повірте, всі ці мандрівні шапіто поліція постійно штрафує: і за шум, і за бруд, і за порушення порядку, але їм байдуже. Платять же не вони.

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По-третє, формальних підстав у мерії заборонити це неподобство немає. Від слова "взагалі". Тільки через суд ", - назвав Філатов причини, які заважають розігнати протест.

Водночас він вважає, що способи домогтися його припинення є.

"Наприклад, я б зупинив по банку платежі. Всього на один день. Або перевів його на скорочений робочий день. Тому, що у співробітників болять вуха.

І повірте, що всі великі "зелені" начальники в цій країні, які вдають, що не помічають проблеми з "Приватбанком", особисто б приїхали розганяти це неподобство", - пише Філатов.

Однак, за словами мера, для цього в "Приватбанку" повинен бути не такий боязкий і "хитрозроблений" менеджмент, "який намагається воювати з колишніми власниками чужими руками, наприклад, руками мерії".

Філатов зрештою говорить, що "доведеться поки потерпіти".

"А ляльководам, які організували цей парад виродків, я хочу сказати лише одне. Вас до цього і так в Місті не сильно любили. А зараз ненавидять", - додає мер Дніпра.

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