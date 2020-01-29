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29.01.20 12:24

Шахраї від імені керівництва Офісу Генпрокурора вимагають хабарі і пропонують "вирішувати" питання, - пресслужба ОГУ

Офіс Генерального прокурора України просить повідомляти про шахраїв, які від імені керівництва Офісу вимагають від посадових осіб здійснювати незаконні дії, ймовірно, для дискредитації діяльності Офісу.

Шахраї від імені керівництва Офісу Генпрокурора вимагають хабарі і пропонують "вирішувати" питання, - пресслужба ОГУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора в середу

"Так, ці особи від імені заступника Генерального прокурора здійснюють дзвінки начебто з його приймальні в інші установи з вимогою надати неправомірну вигоду, здійснюють спроби через телефонні дзвінки чи смс-повідомлення спонукати народних депутатів та інших посадовців до незаконних дій, висловлюють пропозицій людям "вирішити" кадрові питання у правоохоронних органах тощо", - йдеться в заяві.

Зазначається, що комунікація Офісу і його керівництва з представниками органів державної влади щодо кримінальних проваджень може відбуватися тільки у передбачений законом спосіб.

"Просимо повідомляти про такі незаконні вимоги Офісу Генерального прокурора для встановлення причетних осіб та надання правової оцінки таким діям", - сказано в повідомленні.

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Своєю чергою заступник генпрокурора Віктор Трепак раніше на сторінці у фейсбуці написав, що проти нього почалася інформаційна атака.

"Її мета - дискредитувати мене особисто і діяльність нового керівництва прокуратури України. Засоби дискредитації примітивні - дзвінки ніби з моєї приймальні в інші установи з вимогою надати неправомірну вигоду ... Однак географія таких дій і їх кількість не залишають сумнівів в тому, що здійснюється цілеспрямована і системна акція", - написав він.

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