Кабмін планує обладнати 200 приймальних відділень для екстреної медицини в 2020 році, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

За його словами, цей план передбачає принципово новий алгоритм догоспітальної категоризації викликів екстреної медичної допомоги. Для цього повинні вдосконалити діяльність диспетчерських служб.

Крім того. планують впровадити нову модель розподілу посадових обов'язків між працівниками бригад екстреної медичної допомоги.

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Згідно з планом, відбудеться впровадження сучасних стандартів госпітальної допомоги пацієнтам у невідкладних медичних станах, а також забезпечення дотримання цих стандартів.

Будуть удосконалюватися підходи планування реагування на надзвичайні події в частині міжвідомчої взаємодії, аналізу та прогнозування потужностей закладів охорони здоров'я.

Прем'єр повідомив, що в 2020 році планується обладнання 200 приймальних відділень для екстреної медицини.