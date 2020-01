На сайті Нобелівського комітету Франко значитися громадянином РФ, - директор музею українського поета Тихолоз

Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор музею Франка у Львові Богдан Тихолоз, передає Цензор.НЕТ.

"На офіційному сайті Нобелівського комітету Франко раптом став громадянином Російської федерації. Саме так визначено країну (country), з якої походив номінант, у базі даних номінацій на премію з літератури у 1916 році", - йдеться в повідомленні.

Франко був номінантом на Нобелівську премію з літератури, хоча й не отримав її з низки причин, серед яких - його передчасна смерть. Поет народився в Австрійській імперії (яка існувала в 1804-1867 рр.), а помер у двоєдиній Австро-Угорській імперії (час її існування - 1867-1918 рр.), пояснює Тихолоз.

У Російській імперії (а точніше, в підросійській Україні - зокрема в Києві та Одесі) він бував лише кілька разів, а також перебував у Львові під час російської окупації Першої світової війни (в 1914-1915 рр.).

"Одначе ніколи, повторюю - ніколи! країною проживання Івана Франка не була Росія (у жодних політичних формах її існування). Натомість упродовж усього свого життя він був мешканцем коронного краю Дунайської імперії – Королівства Галіції та Лодомерії (себто Галичини і Волині). Тож, навіть за суто формальними критеріями, країна (country) Івана Франка – це аж ніяк не RUSSIAN FEDERATION (RU) now UKRAINE (UA) (як зазначено в базі даних Нобелівського комітету), а радше AUSTRIA (AT) now UKRAINE (UA)", - зазначає він.