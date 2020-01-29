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29.01.20 13:10

Від початку доби ворог тричі обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби до 12:30 російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі.

Від початку доби ворог тричі обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, за даними відомства, на луганському напрямку після 11 години противник з боку населеного пункту Голубівське зі 120-мм міномета обстріляв опорні пункти підрозділів Об'єднаних сил, обладнані неподалік Оріхового та Новотошківського.

На донецькому напрямку з 10:30 окупанти з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї 40 хвилин вели вогонь по позиціях українських сил у районі населеного пункту Піски.

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"За наявною на цей момент інформацією, унаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів втрат з нашого боку немає", - йдеться в повідомленні.

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