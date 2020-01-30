Офіс Президента не відповів на запит Цензор.НЕТ про фінансування і мету візиту Зеленського в Оман

Як інформує Цензор.НЕТ, запит було направлено в ОП 13 січня.

Видання поставило ОП такі запитання:

- Яким був склад української делегації?

- Якими були несекретні директиви до зустрічей?

- Хто забезпечував охорону і безпеку президента та його родини в Омані?

- З ким із офіційних осіб зустрічався президент Зеленський?

- Яку суму було витрачено на організацію візиту?

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Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".