За електронними водійськими правами можна буде реєструватися на авіарейс і потяг, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Сьогодні Уряд запровадив експериментальний проєкт - для посвідчення особи під час внутрішніх подорожей Україною літаком чи поїздом можна буде використовувати е-посвідчення водія в мобільному додатку "Дія" замість паспорта!" - йдеться в повідомленні



"Забув паспорт - не встиг на літак/поїзд" - більше не проблема", - повідомив Гончарук.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України запустив бета-тестування мобільно додатки "Дія", який, зокрема, дозволить користуватися електронним водійським посвідченням та електронним технічним паспортом автомобіля.

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