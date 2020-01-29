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29.01.20 13:19

За електронними водійськими правами можна буде реєструватися на авіарейс і потяг, - Гончарук

Кабмін запровадив експериментальний проєкт, згідно з яким завдяки електронним водійським правам можна буде реєструватися на авіарейс або поїзд. Однак це працюватиме лише під час внутрішніх подорожей Україною.

За електронними водійськими правами можна буде реєструватися на авіарейс і потяг, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Сьогодні Уряд запровадив експериментальний проєкт - для посвідчення особи під час внутрішніх подорожей Україною літаком чи поїздом можна буде використовувати е-посвідчення водія в мобільному додатку "Дія" замість паспорта!" - йдеться в повідомленні

"Забув паспорт - не встиг на літак/поїзд" - більше не проблема", - повідомив Гончарук.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України запустив бета-тестування мобільно додатки "Дія", який, зокрема, дозволить користуватися електронним водійським посвідченням та електронним технічним паспортом автомобіля.

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За електронними водійськими правами можна буде реєструватися на авіарейс і потяг, - Гончарук 01

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