Чотири українські медіагрупи закодували свої канали на супутнику

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Телекритика з посиланням на користувачів мережі.

Медіагрупи закодувала такі канали:

1+1, 2+2, ТЕТ, Бігуді, Плюсплюс, (1+1 media);

Новий канал, ICTV, СТБ, Оце, М1, М2 (StarLightMedia);

Інтер, НТН, К1, К2, Enter-фільм, Мега, Zoom, Піксель (Inter Media Group);

Україна, НЛО TV, Індиго TV (Медіа Група Україна).

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На супутниковому сигналі телеканалів МедіаГрупи Україна розміщено повідомлення про кодування з посиланням на безкоштовний номер і довідкову інформацію на сайті каналів.