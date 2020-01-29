Чотири українські медіагрупи закодували свої канали на супутнику

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Телекритика з посиланням на користувачів мережі.
Медіагрупи закодувала такі канали:
1+1, 2+2, ТЕТ, Бігуді, Плюсплюс, (1+1 media);
Новий канал, ICTV, СТБ, Оце, М1, М2 (StarLightMedia);
Інтер, НТН, К1, К2, Enter-фільм, Мега, Zoom, Піксель (Inter Media Group);
Україна, НЛО TV, Індиго TV (Медіа Група Україна).
На супутниковому сигналі телеканалів МедіаГрупи Україна розміщено повідомлення про кодування з посиланням на безкоштовний номер і довідкову інформацію на сайті каналів.