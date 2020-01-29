"Це найвищий рівень блюзнірства, якщо не збочення", - Кислиця про рішення ПАРЄ доручити Коксу підготовку доповіді про повернення російської делегації

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Доручити хрещеному батьку безумовного повернення Росії в ПАРЄ, Коксу, підготовку доповіді про оскарження її повноважень - це навіть не смішно. Це черговий найвищий рівень блюзнірства, якщо не збочення: Москва платить гроші, карати не можна...", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет ПАРЄ пропонує підтвердити повноваження російської делегації, - проєкт резолюції

Нагадаємо, в ПАРЄ підготували проєкт рішення про повноваження делегації РФ. Голосування за нього має відбутися сьогодні.

Зазначимо також, що проєкт підготував нідерландець Тені Кокс. Він наголошує, що Росія показала прогрес у виконанні вимог ПАРЄ. Однак у документі немає згадок про численні порушення Росією прав людини в окупованому Криму і на Донбасі.