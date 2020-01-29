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29.01.20 13:33

"Це найвищий рівень блюзнірства, якщо не збочення", - Кислиця про рішення ПАРЄ доручити Коксу підготовку доповіді про повернення російської делегації

Заступник голови МЗС України Сергій Кислиця відреагував на проєкт рішення ПАРЄ щодо санкцій проти Росії.

"Це найвищий рівень блюзнірства, якщо не збочення", - Кислиця про рішення ПАРЄ доручити Коксу підготовку доповіді про повернення російської делегації

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Доручити хрещеному батьку безумовного повернення Росії в ПАРЄ, Коксу, підготовку доповіді про оскарження її повноважень - це навіть не смішно. Це черговий найвищий рівень блюзнірства, якщо не збочення: Москва платить гроші, карати не можна...", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет ПАРЄ пропонує підтвердити повноваження російської делегації, - проєкт резолюції

Нагадаємо, в ПАРЄ підготували проєкт рішення про повноваження делегації РФ. Голосування за нього має відбутися сьогодні.

Зазначимо також, що проєкт підготував нідерландець Тені Кокс. Він наголошує, що Росія показала прогрес у виконанні вимог ПАРЄ. Однак у документі немає згадок про численні порушення Росією прав людини в окупованому Криму і на Донбасі.

Це найвищий рівень блюзнірства, якщо не збочення, - Кислиця про рішення ПАРЄ доручити Коксу підготовку доповіді про повернення російської делегації 01

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