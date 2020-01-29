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29.01.20 13:37

Уряд має намір створити в Кривому Розі Офіс контролю викидів в атмосферу, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Кабінет міністрів має намір створити в Кривому Розі Офіс контролю викидів в атмосферу.

Уряд має намір створити в Кривому Розі Офіс контролю викидів в атмосферу, - Гончарук

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Гончарука.

"Держава контролюватиме рівень забруднення повітря і викидів в атмосферу", - написав він.

За словами прем'єра, створення такого Офісу - це лише перший крок на шляху до реформи екологічного контролю, оскільки фахівці і співробітники лабораторії Офісу будуть супроводжувати і направляти перевірки найбільших підприємств, що здійснюють викиди в атмосферу.

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Зазначається, що Офіс контролю викидів в атмосферу буде збирати інформацію і здійснювати екологічний контроль у найбільш складних промислових регіонах України.

Уряд має намір створити в Кривому Розі Офіс контролю викидів в атмосферу, - Гончарук 01

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